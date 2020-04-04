متحدث لجنة الطوارئ بوزارة الصحة يوضح حقيقة وجود اصابات بفيروس كورونا بصنعاء

4 مايو / متابعات



كشف المتحدث الرسمي للجنة الطوارئ بوزارة الصحة الدكتور علي الوليدي حقيقة ما يتداول من وجود اصابات بفيروس كورونا في صنعاء، كما كشف حقيقة ما ينشر عن استمرار تدفق المعتمرين اليمنيين من منفذ الوديعة البري.

وقال الوليدي ” ان منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية مغلق تماما حسب تأكيد مدير المنفذ يوم امس”.

واضاف اما بخصوص المعلومات التي تصل من المناطق التي تحت سلطة مليشيا الحوثي تأتي لنا من منظمة الصحة العالمية ونبني عليها، لان منظمة الصحة العالمية هي الجهة الدقيقة، ولا نستمد أي معلومات من جهات أخرى غيرها في تلك المناطق”. وتابع قائلا ” ان منظمة الصحة لم تؤكد لنا حتى الان وجود اي اصابات بفيروس كورونا في صنعاء، و لم تسجل اليمن اي اصابة مؤكدة حتى هذه اللحظة.

وأشار الوليدي الى ان كل ما ينشر ويتداول في غير الاطر الرسمية هو فبركات اعلامية واشاعات تهدف الى اثارة الرعب والبلبلة والذعر بين المواطنين لاغراض مشبوهة.