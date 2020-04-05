صحيفة الأيام

متحدث وزارة الصحة في صنعاء يرد على اتهامات إخفاء مصابين بكورونا

5 أبريل، 2020
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قال الدكتور يوسف الحاضري، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في صنعاء، إن الإدعاء بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا في المناطق، التي تديرها حكومة الإنقاذ لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، في مقابلة مع “سبوتنيك”، “لدينا نظام دقيق وعمليات رصد على مدار الساعة، وفور الإبلاغ عن أي حالة اشتباه يتم التعامل معها على الفور وتخضع للحجر الصحي حتى تثبت إيجابيتها أو سلبيتها للمرض، وبلادنا تكاد تكون الوحيدة في العالم، التي لم يظهر بها الوباء”.

وتابع: “إن كل ما يتردد في وسائل إعلام العدوان غير صحيح إطلاقا، لأن لدينا نظام ترصد وبائي وفرق استجابة  قوية، نتيجة تراكم خبرات أمراض تم وضعه خلال العدوان لرصد أمراض مثل الكوليرا والملاريا والضنك وغيرها من الأوبئة التي تظهر في أوقات الحروب”.
وأوضح الحاضري أن “الأجهزة والمحاليل متوفرة في المختبر المركزي”، مضيفا: “لو كان كلامهم صحيح كنا وجدنا الفيروس منتشرا بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله لا يوجد لدينا أي حالة حتى الٱن”.​

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