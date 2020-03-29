صحيفة الأيام

متطوعون يطلقون حملة توعوية حول كورونا بميفعة

29 مارس، 2020
0

دشن مدير عام مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، محمد سعيد بافقير، اليوم، الحملة التوعوية التطوعية الطارئة حول مخاطر فيروس كورونا.

وجابت حملة التوعية ثلاث مدن رئيسية وهي: مدينة عزان وجول الريدة والحوطة، حيث تم تقسيم الفريق التطوعي إلى ثلاثة أقسام ( أ – ب – د) ليتوزعوا في الأسواق والأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى توعية مناطق ميفعة كافة باستخدام سيارات تحمل مكبرات صوت لبث شريط توعوي صوتي، وكذا توزيع بروشورات إرشادية على المواطنين ومطبوعات توعوية تم إلصاقها على أبواب المحلات التجارية والمساجد والأماكن العامة لتوعية الناس من مخاطر فايروس كورونا وأعراضه الشائعة وطرق الوقاية منه.

كما احتوت المنشورات على أرقام لجنة الطوارئ بمستشفى عزان وهي: (714201271 – 712484594 – 773617650)، لحث المواطنين على التواصل معها في حال الاشتباه أو الإصابة بأحد أعراض المرض، والتي بدورها ستعمل على تحريك فرقها الميدانية لتقصي حقيقة البلاغ.
وتستمر الحملة التي انطلقت بدعم رجال الخير في المنطقة وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بميفعة، حتى مساء اليوم.​

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of واشنطن تتجه لتقليص جذري في مساعداتها لمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

واشنطن تتجه لتقليص جذري في مساعداتها لمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

29 مارس، 2020
Photo of مفوضية اللاجئين قلقة من موجة النزوح المطول نتيجة الحرب باليمن

مفوضية اللاجئين قلقة من موجة النزوح المطول نتيجة الحرب باليمن

29 مارس، 2020
Photo of “أنصار الله” تعلن تحرير 14 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني

“أنصار الله” تعلن تحرير 14 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني

29 مارس، 2020
Photo of “التكافل الإنساني” تقدم مساعدات غذائية للمحجر الصحي بشبوة

“التكافل الإنساني” تقدم مساعدات غذائية للمحجر الصحي بشبوة

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق