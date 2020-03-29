متطوعون يطلقون حملة توعوية حول كورونا بميفعة

دشن مدير عام مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، محمد سعيد بافقير، اليوم، الحملة التوعوية التطوعية الطارئة حول مخاطر فيروس كورونا.

وجابت حملة التوعية ثلاث مدن رئيسية وهي: مدينة عزان وجول الريدة والحوطة، حيث تم تقسيم الفريق التطوعي إلى ثلاثة أقسام ( أ – ب – د) ليتوزعوا في الأسواق والأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى توعية مناطق ميفعة كافة باستخدام سيارات تحمل مكبرات صوت لبث شريط توعوي صوتي، وكذا توزيع بروشورات إرشادية على المواطنين ومطبوعات توعوية تم إلصاقها على أبواب المحلات التجارية والمساجد والأماكن العامة لتوعية الناس من مخاطر فايروس كورونا وأعراضه الشائعة وطرق الوقاية منه.

كما احتوت المنشورات على أرقام لجنة الطوارئ بمستشفى عزان وهي: (714201271 – 712484594 – 773617650)، لحث المواطنين على التواصل معها في حال الاشتباه أو الإصابة بأحد أعراض المرض، والتي بدورها ستعمل على تحريك فرقها الميدانية لتقصي حقيقة البلاغ.

وتستمر الحملة التي انطلقت بدعم رجال الخير في المنطقة وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بميفعة، حتى مساء اليوم.​