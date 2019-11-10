متطوعو صحة المجتمع بلودر ينفذوا حملة توعوية بمدرسة القبلي منطقة الحضن

نفذ صباح اليوم الاحد متطوعي صحة المجتمع التابعين للجنة الإنقاذ الدولية IRC حملة توعوية بمدرسة القبلي استهدفت طلاب وطالبات المدرسة وتأتي هذه الحملة في ظل انتشار الامراض وتزايد اعداد المصابين بالأمراض كالحمئ والكوليرا وبعض الامراض المعدية

حيث قدم المتطوعين شرحا مفصلا عن هذه الامراض واسباب انتشارها بين المواطنين وكيفية الحد منها.

وتطرق المتطوعين للطرق الوقائية التي يمكن اتباعها من قبل التلاميذ لتجنب الاصابة بكثير من الامراض في ظل انتشارها خلال هذه الايام وعن اهمية غسل اليدين باعتبارها عنصر مهم للوقاية من جميع الامراض

من جانبه شكر مدير المدرسة وطاقمها التدريسي المتطوعين على جهودهم التوعوية التي يقومون بها وذلك من خلال غرس المفاهيم الصحيحة وزيادة الوعي عند الطلاب والنهوض بالمجتمع نحو مستقبل آمن وخال من الأمراض