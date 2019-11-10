عدن الغد

متطوعو صحة المجتمع بلودر ينفذوا حملة توعوية بمدرسة القبلي منطقة الحضن

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 8 دقائق
0 0 أقل من دقيقة
متطوعو صحة المجتمع بلودر ينفذوا حملة توعوية بمدرسة القبلي منطقة الحضن

نفذ صباح اليوم الاحد متطوعي صحة المجتمع التابعين للجنة الإنقاذ الدولية IRC حملة توعوية بمدرسة القبلي استهدفت طلاب وطالبات المدرسة وتأتي هذه الحملة في ظل انتشار الامراض وتزايد اعداد المصابين بالأمراض كالحمئ والكوليرا وبعض الامراض المعدية
حيث قدم المتطوعين شرحا مفصلا عن هذه الامراض واسباب انتشارها بين المواطنين وكيفية الحد منها.
وتطرق المتطوعين للطرق الوقائية التي يمكن اتباعها من قبل التلاميذ لتجنب الاصابة بكثير من الامراض في ظل انتشارها خلال هذه الايام وعن اهمية غسل اليدين باعتبارها عنصر مهم للوقاية من جميع الامراض
من جانبه شكر مدير المدرسة وطاقمها التدريسي المتطوعين على جهودهم التوعوية التي يقومون بها وذلك من خلال غرس المفاهيم الصحيحة وزيادة الوعي عند الطلاب والنهوض بالمجتمع نحو مستقبل آمن وخال من الأمراض

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of عقد لقاء لمناقشة الأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020 م لمدارس دوعن

عقد لقاء لمناقشة الأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020 م لمدارس دوعن

منذ دقيقة واحدة
Photo of الميسري يفتتح فرع المؤسسة الاقتصادية في المهرة

الميسري يفتتح فرع المؤسسة الاقتصادية في المهرة

منذ 17 دقيقة
Photo of إنتقالي سيئون يواصل إشهار وتشكيل اللجان المحلية بتدشين مركزين بمنطقة تاربة واحتفالا بتوقيع الرياض

إنتقالي سيئون يواصل إشهار وتشكيل اللجان المحلية بتدشين مركزين بمنطقة تاربة واحتفالا بتوقيع الرياض

منذ 26 دقيقة
Photo of تحديد بطل كلية الشريعة والقانون في المسابقة الفكرية بجامعة أبين

تحديد بطل كلية الشريعة والقانون في المسابقة الفكرية بجامعة أبين

منذ 34 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق