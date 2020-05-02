متعاف وحالتا وفاة باليمن..أحدث احصائيات كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الجمعة

اظهرت احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية ان اليمن سجلت 6 اصابات معلنة بالفيروس منها حالتي وفاة وحالة شفاء واحدة.

وتحتل ايران في صدارة القائمة باعلى عدد اصابات تجاوز حاجز 95600 اصابة، فيما تأتي المملكة السعودية ثانيا بعدد اصابات تجاوز 24 الف حالة.

وجاءت باكستان ثالثا باكثر من 17600 اصابة معلنة، بينما قطر رابعا بعدد حالات يفوق 14 الف حالة معلنة.

الامارات خامسا بأكثر من 13 الف حالة مؤكدة، فيما مصر سادسا باكثر من 5800 حالة، تليها المغرب ثم الكويت ثم البحرين.

وفي اليمن اعلن مساء الجمعة عن اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة تعز، ليرتفع عدد الحالات باليمن الى 7 حالات معلنة، في الوقت الذي تتهم الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثيين بالتكتم عن حالات مؤكدة في صنعاء.