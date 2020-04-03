عدن تايم

متقاعدو الداخلية يتسلمون مرتباتهم غدا

3 أبريل، 2020
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أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر فبراير 2020م أعتبارا من عصر الجمعة الموافق 3 ابريل.

وأوضح العميد الركن فضل العبادي لموقع “وزارة الداخلية “: بأن معاش شهر مارس 2020م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الاخضر والبطاقة الشخصية الأصلية.

واشار الى ان معاشات شهر مارس 2020م ستصرف بدفاتر خضرا فقط لجميع المتقاعدين والذي تتوفر في جميع فروع ادارات التقاعد بالمحافظات المحررة.

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الداخلية غدا متقاعدو مرتباتهم يتسلمون

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