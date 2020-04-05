متنفذ يتحدى اوامر النيابة ويشرع بالبناء في عدن

تحدى نافذ اوامر النيابة العامة في عدن يتعلق بتوقيف البناء في الوقت الحالي حتى يتم حل القضية.

وقالت اسرة الفقيد لكريتر سكاي بعد إيقاف البناء من قبل البلدية بأوامر من النيابة قام الوكيل يوم الجمعة بجلب عمال ليبدأ البناء.

وتابعت قائلا حيث يوم الجمعة اجازة ولكن المتضررين منه حريم فقاموا باعتراضه رغم تحذير النيابة .

وناشدت اسرة عدنية العاملين في منظمات حقوق الإنسان

للتدخل بحاميتهم وحماية منزلهم المتضرر من أعمال البناء الغير مرخص للمنزل الملاصق لمنزلهم.

وواصلت بالقول منزلنا يقع في كريتر شارع الميدان يعتبر من البيوت القديمة من أيام الإنجليز وماقبلها.مشيرا تم بيع البيت الملاصق لنا الذين قاموا بأعمال هدم وبناء لا تتناسب مع طبيعة ومواصفات تتحملها بنية بيوتنا القديمة المتهالكة.

واختتمت قام بانتهاك حرمة جدار منزلنا والحفر فيه مما أدى إلى ظهور تشققات في جدار منزلنا.