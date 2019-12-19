مجاري الصرف الصحي المكشوفة بالحصن تهدد حياة المواطنين وتقضي على التربة الزراعية ..!!

الحصن ( المندب نيوز ) نظيركندح

شكا عدد من المواطنين والمزارعين في مدينة الحصن بمديرية خنفر محافظة أبين الأوضاع التي يعانوا منها بسبب تكدس القمامة والمخلفات ومياه المجاري التي يقوم سكان المنازل القريبة من القناة الفرعية لجسر الحصن بتصريفها عبر هذه القناه الأمر الذي يتسبب لهم في عودة هذه المياه إلى منازلهم وما تشكله من مخاطر صحية عليهم وعلى أطفالهم إضافة إلى مايعانيه المزارعين من تلوث مياه السيول المختلطة بالمجاري لأراضيهم وما يلحق بها من تأثير بالغ على تربة الأرض الزراعية ..!!

وقالوا – في تصريحات خاصة للصحيفة صباح اليوم الأربعاء – إن مدينة الحصن فيها شبكة مجاري يمكن ربط منازل المواطنين بها وحل هذه المعضلة التي تؤرق حياتهم وتسبب لهم الأمراض والأوبئة وإنتشار الحشرات الضارة ..

مشيرين أن موضوع ربط بياراتهم بالمجاري الرئيسية كانوا قد طالبوا بها منذ أن تم تنفيذ مشروع المجاري بالمدينة ولكن المسؤولين بصحة البيئة والصرف الصحي والمديرية إذن من طين وأخرى من عجين ..!!

مناشدين المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ المحافظة اللواء ركن أبوبكر حسين سالم ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأبين م.صالح بلعيدي ومدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة م. ناصر الصاعدي ومدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة أ. أسامه الموقري بالتدخل وحل هذه المشكلة المقلقة لحياتهم .

فهل تجد مشكلة هؤلاء المواطنين والمزارعين الذين تتهدد أراضيهم ومصدر عيشهم للتلوث من إستجابة لدى المسؤولين ؟!

إننا ننتظر ..!!