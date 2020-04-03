مجبرٌ لا بطل.. حكاية أكبر لاعب في تاريخ الليجا

هاري لوي.. المدرب الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ الليجا

بالحديث عن أكبر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يبدو الأمر غريبًا، حيث أنه لا يوجد اسم متداول في هذه القصة، ما يجعلها مجهولة بالنسبة للكثيرين، أو للغالبية بالأحرى من متابعي الليجا ومن عشاق اللعبة بشكل عام.

ولد لوي في 1886، وبدأ حياته المهنية في نوروثيتش فيكتوريا، قبل أن ينضم إلى برايتون ألبيون، وفي 1914 انضم إلى توتنهام هوتسبيرز، حيث لعب معهم 72 مباراة في جميع المسابقات.

وعلى مستوى التدريب، تولى لوي تدريب ريال سوسيداد، وهنا حدثت اللقطة التي جئنا إلى هنا من أجلها، حين أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ الليجا.

أدار لوي ريال سوسيداد في الفترة ما بين 1930 و1935، حيث قضى 5 سنوات كمدير فني للفريق الباسكي، قبل أن ينتقل بعدها للإشراف على نادي إسبانيول.

وفي مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا لم يتمكن لوي من إجراء تغييرات، ليضطر إلى تغيير ملابسه هو ويشارك كلاعب ومدرب في نفس الوقت.

في تلك المباراة كان المثير للإعجاب هو عمر اللاعب والمدرب الإنجليزي، حيث بلغ من العمر في هذه الليلة 48 عامًا و226 يومًا كأكبر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني.

وخلال سنوات متتابعة وصلت إلى حوالي 80 عامًا، لم يتمكن أي لاعب من تحطيم هذا الرقم القياسي الذي ظل صامدًا منذ يوم دخل لوي أرض الملعب وحتى يومنا هذا.

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في 1967 توفى هاري لوي عن عمر ناهز 80 عامًا، ليسدل الستار على مسيرة لم تكن ذهبية في مجملها، ولكنها تضمنت تلك اللقطة التي ظلت خالدة.