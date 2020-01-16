عدن الغد

مجلس أمناء منظمة “رؤية للثقافة والسلام” يعقد اجتماع بعدن

16 يناير، 2020
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مجلس أمناء منظمة "رؤية للثقافة والسلام" يعقد اجتماع بعدن

عقد مجلس أمناء منظمة “رؤية للثقافة والسلام” اجتماع مساء اليوم الخميس، وفي مقر مؤسسة تحديث التنموية بمدينة المعلا بالعاصمة عدن.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تخص المنظمة، وأهمها، مراجعة الهيكلة التنظيمية للمنظمة، اعتماد الخطة السنوية للمنظمة، اعتماد مشاريع المنظمة للثلاثة الاشهر القادمة.
حضر الاجتماع اغلبية الاعضاء، وحازت القرارات موافقة كل الحاضرين، وترأس الاجتماع رئيس المنظمة سامي السعيدي.
و شكرت منظمة “رؤية للثقافة والسلام” مؤسسة تحديث التنموية على فتح مقر المؤسسة للاجتماع.

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