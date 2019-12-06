مجلس الآباء بمجمع السعيد التربوي ينفي اتهامات ادارة تربية لحج

نفى صباح اليوم مجلس الاباء في مجمع السعيد التربوي النموذجي في صبر بمديرية تبن في محافظة لحج ما نسب اليهم ان قرارات ادارة التربية والتعليم بمحافظة لحج برضاهم ومباركة منهم بحسب ما جاء في الاخبار الذي تداولته المواقع الاخبارية.

ويرفض مجلس الاباء بمجمع السعيد القرارات الاخيرة التعسفية للتربية والتعليم ضد ادارة مجمع السعيد التربوي وانهم ضد كل التصرفات اللامسؤلة.

وطالب مجلس الاباء ادارة التربية والتعليم بمحافظة لحج العدول عن قراراتها وتغليب المصلحة العامة ومصلحة المجمع بعيدا عن تصفية الحسابات.

وكان الأجدر من إدارة التربية والتعليم أن تعمل على إيجاد حلول لتوفير رواتب المعلمات والفراشين وحراسات المجمع وصيانة المجمع وتوفير خزانات المياه وصيانة منظمومة الكهرباء بدل ما أن تقوم بتغيير إدارة المجمع بصوره تعسفية حيت وأن ما تم ذكره تكفل به مجلس الآباء من خلال توفير الدعم المالي لأكثر من 40 معلمة وموظفة براتب شهري يتجاوز المليون ريال شهريا أما ما تضمنه بيان إدارة التربيه والتعليم بأن مجلس الآباء قد اجتمع وبارك لا أساس له من الصحه جملوً وتفصيلاً كما نطالب الأخ محافظ محافظة لحج على إبطال ذلك القرار التعسفي حيث والجميع رفض ذلك التغيير التعسفي من قبل أولياء الأمور وجميع المعلمات والمعلميين في المجمع حيث وجهنا مذكره موقعه الى الأخ المحافظ باعتراضنا على تلك القرارت التعسفية.

صادر عن / مجلس الآباء بمجمع السعيد التربوي النموذجي – صبر – مديرية تبن بمحافظة لحج 5ديسمبر 2019معنهم : – محسن الوردي / رئيس المجلس- عصام صلاح / المسؤول المالي- عبدالرقيب بن غادش/ مسؤول العلاقات- عبدالاله زين / مسؤول التخطيط – زيد السعدي / عضو المجلس