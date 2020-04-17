مجلس الأمن الدولي يجدد دعوته لأطراف الأزمة في اليمن في ظل ”كورونا”

جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، دعمه لنداء أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأطراف الأزمة في اليمن، بوقف المعارك فورا.

وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة تركيز الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي، على التجاوب مع مقترح المبعوث الأممي الى اليمن بوقف إطلاق النار.

وطالب ببدء تدابير بناء الثقة بين أطراف الصراع والتركيز على التوصل لتسوية سياسية، وإتاحة الوصول إلى الفئات المتضررة في ظل وباء كورونا.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، قال في إحاطته الشهرية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي “على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار ، استمرت الأعمال العدائية في العديد من المناطق ، ولا سيما في مأرب والجوف والبيضاء وتعز ، مع عواقب مميتة على المدنيين”.

وصعدت المليشيا منذ مطلع العام الجاري أعمالها العدائية شرق صنعاء ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وارتكبت في المديريات التي تمكنت من السيطرة عليها بالجوف انتهاكات بحق المدنيين حيث سجلت عشرات جرائم إعدام معارضين سياسيين واختطافات طالت العشرات في حملات مداهمة، إضافة إلى اقتحام مساكن ونهب مؤسسات خاصة ومصالح عامة.