المشهد اليمني

مجلس الأمن الدولي يجدد دعوته لأطراف الأزمة في اليمن في ظل ”كورونا”

17 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، دعمه لنداء أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأطراف الأزمة في اليمن، بوقف المعارك فورا.
وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة تركيز الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي، على التجاوب مع مقترح المبعوث الأممي الى اليمن بوقف إطلاق النار.
وطالب ببدء تدابير بناء الثقة بين أطراف الصراع والتركيز على التوصل لتسوية سياسية، وإتاحة الوصول إلى الفئات المتضررة في ظل وباء كورونا.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، قال في إحاطته الشهرية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي “على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار ، استمرت الأعمال العدائية في العديد من المناطق ، ولا سيما في مأرب والجوف والبيضاء وتعز ، مع عواقب مميتة على المدنيين”.
وصعدت المليشيا منذ مطلع العام الجاري أعمالها العدائية شرق صنعاء ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وارتكبت في المديريات التي تمكنت من السيطرة عليها بالجوف انتهاكات بحق المدنيين حيث سجلت عشرات جرائم إعدام معارضين سياسيين واختطافات طالت العشرات في حملات مداهمة، إضافة إلى اقتحام مساكن ونهب مؤسسات خاصة ومصالح عامة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأزمة الأمن الدولي اليمن دعوته ظل في كورونا لأطراف مجلس يجدد

إقرا أيضا

Photo of حضرموت .. نقطة أمنية تضبط سيارة بداخلها كمية من الحشيش

حضرموت .. نقطة أمنية تضبط سيارة بداخلها كمية من الحشيش

17 أبريل، 2020
Photo of حضرموت .. ”البحسني” يعلن عن تعديل جديد في أوقات حظر التجوال بالمحافظة بسبب كورونا

حضرموت .. ”البحسني” يعلن عن تعديل جديد في أوقات حظر التجوال بالمحافظة بسبب كورونا

17 أبريل، 2020
Photo of قيادي مؤتمري يوجه انتقاد لـ ”غريفيث” بسبب إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن

قيادي مؤتمري يوجه انتقاد لـ ”غريفيث” بسبب إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن

17 أبريل، 2020
Photo of الجبواني رداً على بن بريك: فوهات البنادق هي من ستستعيد عدن

الجبواني رداً على بن بريك: فوهات البنادق هي من ستستعيد عدن

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق