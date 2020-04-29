مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ويدعو للتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض

│الخبر | خاص

أكد مجلس الأمن الدولي ، مساء يوم الأربعاء في بيان له ان اعضاء المجلس ملتزمون بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفي بيان اصدره المجلس أكد المجلس التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعا للتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المجلس ان اعضائه قلقون من أن تصرفات المجلس الانتقالي قد تشتت جهود مارتن غريفيث بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان بالتأكيد على مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه الشديد إزاء إعلان “المجلس الانتقالي الجنوبي” الإدارة الذاتية جنوبي اليمن

وحث المجلس حكومة اليمن والحوثيين على تعزيز مشاركتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات غريفيث، داعيا الحوثيين للانضمام إلى الحكومة اليمنية ووقف الأعمال العدائية المستمرة لمواجهة كورونا.

│المصدر – الخبر