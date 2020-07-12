اليمن العربي

مجلس الأمن يناقش الأربعاء أزمة خزان صافر النفطي بالحديدة

12 يوليو، 2020
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أكدت الحكومة الشرعية، السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة “خزان صافر” النفطي، في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ خمسة أعوام ويهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.

 

وقالت وزارة الخارجية في تغريده عبر حسابها بـ”تويتر”، إن مجلس الأمن “سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان “صافر”، الأربعاء القادم، بتاريخ 15 يوليو 2020”.

 

كما أشارت الوزارة إلى أن “الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

وكانت الحكومة اليمنية طالبت في 4 يوليو الجاري، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.

 

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة، إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة نفط محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن، مما يشكل خطرا جسيما على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.

 

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن “السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع” في إشارة لميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة الساحلية قبالة ميناء راس عيسى.

 

وأضاف “نحن نتابع معهم الآن لتأكيد التفاصيل”

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