4 مايو

مجلس التعاون يدعم وقف النار في اليمن لمواجهة كورونا

9 أبريل، 2020
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الخميس – 09 أبريل 2020 – الساعة 01:48 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ العربية

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفاً للنار. وذكر الموقع الرسمي للمجلس على تويتر أن الأمين العام، نايف الحجرف، رحّب بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأعرب الأمين العام عن أمله أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأكد الأمين العام الحجرف على دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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