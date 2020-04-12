ابابيل نت

مجلس الوزراء يدين ويستنكر أحكام حوثية بحق 4 من الصحافيين المختطفين

12 أبريل، 2020
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أعرب مجلس الوزراء، عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لأحكام الاعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق أربعة صحفيين، والتي تأتي في ظل الجهود الأممية لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين.

وقال في اجتماع استثنائي يوم السبت لمناقشة عدد من الملفات، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الأحكام تؤكد تنصل المليشيا عن التزاماتها وإصرارها المضي في نهج التصعيد وإفشال جهود إنهاء الحرب واحلال السلام.

وأشار إلى أن هذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها.

كما لفت بأنها تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.

وووفقا لمتابعة (الأحرار نت)، طالب المجلس ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الراي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.

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