المشهد اليمني

مجلس الوزراء يقر تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة حمى الضنك ” والصحة العالمية تعلن حالة وفاة واحدة في الحديدة

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المشهد اليمني

‏‎أقر مجلس الوزراء ،اليوم الخميس، بتشكيل لجنة طوارئ من وزراء الصحة والأدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن اليمنية.

وشدد المجلس عبر حسابه الرسمي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة واحتواء ومعالجة انتشار حمى الضنك.

وفي سياق متصل” أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن حالة وفاة واحدة إثر وباء حمى الضنك في محافظة الحديدة (غربي اليمن) منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة الدولية -في تغريدة بحساب مكتبها في اليمن على تويتر- إن هناك حالة وفاة واحدة مؤكدة مخبرياً جراء حمى الضنك بالحديدة.

وأشارت إلى أنه من يناير إلى نوفمبر 2019، واستناداً إلى بيانات الترصد الوبائي في الحديدة، من بين 42 حالة اشتباه بحمى الضنك تم فحصها بواسطة الاختبار التشخيصي (هناك) فقط 15 حالة اشتباه تم تأكيدها”.

وتأتي تصريحات المنظمة مع نشر إحصائيات شبه رسمية عن ارتفاع حالات الوفيات جراء حمى الضنك بالحديدة وتعز.

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الحديدة الضنك العالمية الوزراء تشكيل تعلن حالة حمى طوارئ في لجنة لمواجهة مجلس واحدة والصحة وفاة يقر

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