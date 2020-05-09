مجلس ونقابة النفط يحذران من مغبة التهاون في الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا او غيرها من الحميات المتفشية في عدن



حذر الاخ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط من مغبة التهاون او التساهل في التعاطي مع الاجراءات الاحترازية المعمم بشانها لمواجهة جائحة فايروس كورونا او غيرها من انواع الحميات الوبائية التي تفشت مؤخراً في العاصمة عدن او غيرها من المحافظات ، مؤكداً ان ارواح وحياة العاملين في مختلف فروع الشركة او غيرها من مرافق ومؤسسات الدولة غالية ولاتقدر بثمن .

واوضح الاخ عبدالله قائد مسعد الهويدي في تصريح صحفي له بانهم في المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط ، وفي اطار الحرص الشديد منهم على التعاطي مع جائحة الحميات بكل مسئولية .. قد اصدروا تعميما نقابياً ثم توجيهه لكافة قيادات وعمال وموظفي فروع شركه النفط في العاصمه عدن وبقية الفروع الاخرى ، مطالبين من خلاله بالالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية التي سبق التوجيه بشأنها من قبل قيادة وزارة النفط والمواكبة لارشادات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية بهدف احتواء ذلك التفشي المتفاقم للجائحة والوقاية من بقية الحميات والحد من مسسببات انتشارها .

واضاف الهويدي : ” كما اننا طالبنا قيادات فروع الشركة من خلال البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمجلس بعدم المساس بمستحقات وحقوق العاملين ، وتحديد اجمالي عدد العماله المطلوب حضورها فعليا لتسيير اعمال الشركة ، وتوفير الاحتياجات الضرورية للمداومين من معدات الوقاية اللازمة مثل المطهرات والكمامات والقفازات ، خصوصا وان عمل الشركة وانشطتها مرتبطه ارتباطا كلياً بالمواطنين عن طريق الخدمات المقدمة عبر مختلف محطات الوقود التابعة للشركة ” .

من جهته اوضح الاخ ياسر الحبيل امين عام اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة النفط ومجلس تنسيق اللجان النقابية بان عمال وموظفي الشركة كغيرهم من عمال وموظفي مختلف مرافق العمل والانتاج باتوا يخوضون اليوم معركه حامية في مواجهة جائحة كورونا وبقية انواع الحميات التي بدات تتفشى مؤخراً وقضت على العديد من المواطنين ، لافتاً بان المطلوب من العاملين اليوم هو التحلي بالمزيد من روح المسئولية سواء تجاه واجباتهم الاسرية او العملية بالشركة .

مشدداً من جانب اخر على العاملين المطلوب حضورهم فعلياً للشركة ومحطاتها ومنشأتها ، بعدم التخلي عن تلبية نداء الواجب واداء المهام الملقاة على عاتقهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع ، مؤكدا في ذات الوقت بان استمرارهم في العمل مع اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لوقايتهم شر المرض والجائحة انما يعبر عن مدى اخلاصهم وولائهم المطلق لشركتهم وللمجتمع وسوف يسجل لهم التاريخ ذلك الموقف المشرف باحرف من نور خصوصاً وانهم سيكونوا قد ساهموا من خلال موقفهم الايجابي باستمرار عجلة الحياة ولو بشكل جزئي .

واختتم الحبيل تصريحه قائلاً : ” وليعلم الجميع بان المعركه اليوم تختلف عن باقي المعارك التي تم خوضها ، لكونها بحاجه لمزيد من الصبر والتحلي بالعزيمة والاصرار منا جميعاً على اجتياز المحنة والجائحة ، وليتاكدوا عمالنا وموظفينا بان الشركة وقيادتها لن تالوا جهداً في سبيل توفير كافة الاحتياطات اللازمة لهم في مختلف مواقع العمل وبما يكفل حمايتهم ووقايتهم من انتقال الفيروس او بقية الحميات اليهم ، ولكن بالمقابل فان المطلوب من العاملين التقيد التام والالتزام بكافة الارشادات والنصائح الطبية المطلوبة منهم ، وربنا يوفق الجميع باذنه تعالى في مهمتهم والخروج من الجائحة باقل الخسائر البشرية الممكنه باذن الله ” .

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