اليمن العربي

مجلي: استهداف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية جريمة حرب لن تمر دون عقاب

13 سبتمبر، 2020
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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي “إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين“.

 

وأضاف العميد مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة “أن ذلك تزامن مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة”..

 

واشار الى ان المليشيات الحوثية دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية..مؤكداً أن تلك الجرائم تعد حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم..داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.

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