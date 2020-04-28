محتويات 1 أنواع الألغاز التى ستجدها في المقالة

2 الغاز صعبة مع حلها

3 الغاز دينية مع حلها

4 الغاز ثقافية مع حلها

5 الغاز رياضية مع حلها

6 الغاز للاذكياء فقط مع حلها

مجموعة الغاز مع الحل صعبة ومكتوبة 2020 عبر موقع الاحلام ، لغز أو فزورة أو أحجية كلها كلمات تعطى نفس المعنى كما أن الألغاز هي الوسيلة لتنشيط عمل الدماغ وتحفيزه على التفكير والتحليل للوصول إلى الحل الصحيح، يوجد العديد من أنواع الألغاز منها الثقافية والرياضية وأخرى تعتمد على الرسومات والأشكال، وسوف نقدم لكم في هذا المقالة مجموعة من الألغاز الصعبة مع حلها لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة وقضاء وقت مثير مليء بالتشويق

أنواع الألغاز التى ستجدها في المقالة

الغاز صعبة مع حلها.

الغاز دينية مع حلها.

الغاز ثقافية مع حلها.

الغاز رياضية مع حلها.

الغاز للاذكياء فقط مع حلها.

الغاز صعبة مع حلها

ما هو الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات وتراه في النهار مرة واحدة؟

حرف اللام.

ما هو الشيء الذي لا يسير بالارجل ولا يدخل إلا عن طريق الأذنين؟

الصوت.

ثلاث اشخاص قاموا بعبور جسر الشخص الأول رأى الحشر وعبر من عليه والشخص الثاني رأى الجسر ولكن لم يمشي عليه والشخص الثالث لم يرى الخير ولم يمشي من عليه؟

الإجابة هي الشخص الأول مرآة حامل والشخص الثاني طفل تحمله والشخص الثالث الجنين ببطنها.

من هو الشخص الذي يرى عدوه ويري صديقة الاثنين بعين واحدة؟

الشخص الأعور.

ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص في نفس الوقت؟

الحفرة.

ما هو الشيء الذي يكون اخضر في الارض واسود في السوق واحمر في البيت؟

الشاي.

ما هو البيت الذي ليس له أبواب أو شبابيك؟

بيت الشعر.

ما هي الشيء الحلو والمغرور تلبس مية تنورة؟

الخس

من هى اخت هالك ولكنها ليست خالتك؟

الإجابة امك.

ما هي الكلمة التي تتكون من ٨ حروف ولكنها تجمع كل الحروف في نفس الوقت؟

كلمة أبجدية.

اين يوجد البحر الذي لا يوجد به اى نقطة مياه؟

البحر المرسوم على الخريطة.

ما هو الشيء الذي لديه أربعة أرجل ولكنه لا يستطيع المشي؟

الكرسي.

ما هو الشيء المستحيل أن يتم كسره؟

المبتدأ.

شىء نقوم بشراءه ونقوم باستخدامه في وقت لاحق ولكن لا نراه عند الشراء، فما هو؟

الحل هو التابوت.

الغاز دينية مع حلها

من الذي قام بإنذار قومه ولكنه ليس من الإنس ولا من الجن ؟

الإجابة هي حشرة النملة لسيدنا سليمان.

ما هي أطول أية توجد في القرآن الكريم؟

الإجابة هي آية رقم 282 من سورة البقرة وتسمى بأية الدين.

ما هو الشيء الذي لا يحب أحد ارتداؤه ولكن عند ارتداؤه لا تراه؟

الكفن.

من هو الشخص الذي قام بقتل سدس السكان في الأرض؟

قابيل.

من الشخص الذي مات ولكنه لم يولد؟

سيدنا آدم عليه السلام.

ما هو الشيء الذي يوجد في منتصف مكة؟

الإجابة هي حرف الكاف.

الغاز ثقافية مع حلها

ما هو لون النيل الأزرق؟

الإجابة بأن مياه النيل شفافة ليس لها لون.

ما هو الشهر الذي إذا قمنا بحذف أول حرف منه تحول إلى إسم فاكهه؟

هو شهر تموز.

ما هو الشيء الذي يوجد في السماء وعند إضافة حرف إليه تحول إلى شيء يوجد في الأرض؟

الإجابة هي كلمة نجم وعند إضافة حرف الميم يصبح منجم.

ما هي الكلمة التي ينطقها جميع الأشخاص في العالم بنفس النطق على الرغم من اختلاف اللغات؟

كلمة الو عند الرد على التليفون.

ما هو الشيء الذي يستطيع أن يتكلم جميع لغات العالم؟

الاجابة هي صدى الصوت.

الغاز رياضية مع حلها

اذا كان يوجد شخص عمره 4 سنوات وله أخت عمرها نصف عمره، فعندما يصل هذا الشخص إلى سن 100 عام فكم يبلغ عمر اخته؟

الإجابة هي عمرها 98 عام.

توجد عائلة عدد أفرادها 6 بنات ولكل بنت منهن اخ فما يكون عدد أفراد هذه العائلة؟

سبع أفراد.

ما هو الرقم الذي إذا قمنا بضربة بالرقم الذي يليه كانت نتيجة الضرب هي نفس نتيجة جمع الرقمين + 19 ؟ الإجابة هي رقم 65.



الغاز للاذكياء فقط مع حلها

بماذا يسمي الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟

الإجابة هي الحيوان الذكر.

ما هو الشيء الذي يوجد في الشتاء خمسة بينما يوجد في الصيف ثلاثة؟

الإجابة هي عدد النقاط.

ما هو الشيء الذي لا يبتل بالماء حتى لو دخل إلى الماء؟

الضوء.

ما هو السؤال الذي عند سؤاله كل مرة تكون الإجابة مختلفة؟

الإجابة هي كم الساعة الآن.

ما هو الطعام الذي إذا أكلته بالكامل تستفيد منه ولكن إذا أكلت نصفه فقط تموت؟ السمسم.



توجد امرأة عقيم لا تنجب فهل ابنتها تستطيع إنجاب الأطفال أم تكون مثل امها عقيمة؟

الإجابة بأن الأم العقيمة لا تنجب اصلا أبناء لذا لا يوجد لها بنت لكي تكون عقيمة اولا.

أكلت فلفل فتفلفل فمي، كما يوجد حرف الفاء في ذلك؟

الإجابة أن لا يوجد حرف الفاء في كلمة ذلك.

ما هو الشيء الذي يتحرك ويمشي ويقف دون أن يكون له أرجل؟

الساعة.

يوجد شخص من التجار إذا قمنا بالتلاعب عين من عيونه طار فمن يكون هذا الشخص؟

العطار.

ما هو الشيء الذي كلما يزيد ينقص ويقل؟

الإجابة هو العمر.

ما هو ابن الماء ولكن عند وضعه في الماء يموت؟

الثلج.

هل يمكن أن يوجد في العالم نهر بلا ماء؟

الاجابة هي على النهر لا يوجد ماء.

ما هو الشيء الذي ليس له بداية ولا نهاية؟

الاجابة هى الدائرة.

ما الشيء الذي عندما يكون لونه اسود لا يمكن الانتفاع منه ولكن عندما يكون لونه احمر يمكن الانتفاع منه؟

الإجابة هى الفحم.

ما هو الشيء الذي تأكل منه ولكن لا يصلح للاكل؟

الإجابة الطبق.

ما هو الشيء الذي يحبه الكثير من الأشخاص ويوجد منه العديد من الأشكال في الطهي اسمه مثل لونه؟

البيض.

ما هو الشيء الذي داخلة يأكل خارجه؟

الإجابة هي الشعلة المشتعلة.

ما الشيء الذي لا يدخل إلا إذا تم ضربه على رأسه؟

المسمار.

من هو الشخص الذي رجله على الأرض ولكن رأسه فوق النجوم؟

الضابط.

ما هو الشي الذي تذبحه وتبكي عليه؟

البصل بسبب الدموع المثيرة التى يسببها عند تقطيعه.

ما هو الشيء الذي يسير من أمامنا ولكننا لا نراه؟

الهواء.

ما هو الشيء الذي يوجد في كل شيء وكل مكان؟