محتويات 1 الغاز دينية وسهلة للأطفال مع حلها

2 الغاز عن الطيور والحيوانات للاطفال مع حلها

3 فوازير ثقافية سهلة للاطفال مع حلها

4 أجمل الألغاز السهلة للاطفال مع حلها

5 الغاز سهلة عن الفواكه للاطفال مع حلها

6 الغاز شيقة وممتعة للأطفال مع حلها

7 الغاز ترفيهية عامة للأطفال مع حلها

مجموعة الغاز مع الحل للاطفال سهلة 2020 عبر موقع الاحلام ، تعتبر الألغاز من أحد الوسائل التعليمية الترفيهية التى يلجأ إليها الكثير من الأطباء والأمهات لتعليم أطفالهم وتنمية قدراتهم العقلية والتفكيرية كما أنه تساعدهم في معرفة الكثير من المعلومات بشكل سهل وسريع، لذا قمنا بجمع العديد من الألغاز السهلة الخاصة بالأطفال مع حلها

الغاز دينية وسهلة للأطفال مع حلها

من هو اول شخص خلق؟

سيدنا ادم.

من هو النبي الذي قام الحوت بابتلاعه لسنوات كثيرة؟

سيدنا ايوب.

ماذا تعتبر الصلاة في الإسلام؟

ركن من أركان الإسلام الخمسة.

كم تبلغ عدد ركعات صلاة الظهر؟

اربع ركعات.

متى يكون ميعاد صلاة الجمعة؟

صلاة الجمعة هي صلاة الظهر في يوم الجمعة.

كم عدد ركعات صلاة الجمعة؟

صلاة الجمعة هي صلاة الظهر ولكن ركعتين.

ما هو الشيء الذي يجب على المسلم القيام به قبل الصلاة؟

الوضوء.

ما هى الصورة التى يتم قراءتها في جميع الركعات؟

سورة الفاتحة.

كم عدد مرات مسح الرأس في الوضوء؟

ثلاث مرات.

بماذا تنتهي الصلاة؟

انتهى الصلاة بالشهادة والسلام.

كم مرة تم ذكر كلمة صلاة في القرآن الكريم؟

ذكرت 100 مرة.

ما هي السورة التي تلقب بقلب القرآن الكريم؟

سورة يس.

ما هي أول سورة في القرآن الكريم؟

سورة الفاتحة

ما هي السورة الملقبة بعروس القرآن الكريم؟

سورة الرحمن

من هو الصحابي الذي أطلق عليه الصديق؟

الصحابي ابو بكر الصديق.

ما هو لون الحجر الأسود؟

ابيض.

الغاز عن الطيور والحيوانات للاطفال مع حلها

ما هو أكبر حيوان ويعيش في البحار أو المحيط؟

الحوت.

ما الحيوان الذي يكون لحمه من الداخل وعظمه من الخارج؟

السلحفاة.

ما هو الكائن الذي يقوم بتكرار الكلام الذي يقوله الإنسان؟

البغبغاء.

ما هو الحيوان الذي له أرجل وأيدي؟

القرد.

ما هو الحيوان الذي يأكل أطفاله إذا شعر بالجوع؟

النمر.

كم عدد السنوات التي يعيشها النسر؟

مئة سنة.

فوازير ثقافية سهلة للاطفال مع حلها

من هو أول رئيس لجمهورية مصر العربية؟

الرئيس محمد نجيب.

ما هو العضو الموجود في جسم الإنسان ولا يتوقف عن العمل؟

القلب.

ما اسم اقرب كوكب إلى الشمس؟

كوكب عطارد.

ما هو لون الرئة السليمة؟

وردي.

ما هو أشهر نهر في العالم ويوجد في مصر؟

نهر النيل.

ما هي أكبر دولة عربية في العالم؟

دولة الجزائر.

ما هو لون الزي الخاص بالعزاء في اليابان؟

اللون الأبيض.

ما هي عاصمة دولة فلسطين؟

القدس.

ما هي أصغر قارة توجد في العالم؟

قارة استراليا.

ما هي أول دولة استخدمت الطابع البريدي؟

دولة بريطانيا.

ما هي المدينة التي تلقب بمدينة الضباب؟

لندن

أجمل الألغاز السهلة للاطفال مع حلها

ما هو الشيء الذي يكون لونه اخضر في الارض واسود في السوق واحمر في المنزل؟

الشاي.

ما هو الشيء الذي لديه اسنان ولكن لا يعض؟

المشط.

ما هو الشيء الذي يتحرك ولكن لا أحد يستطيع رؤيته؟

الهواء.

ما الشيء الذي يملك عين ولكن ليس لديه رأس؟

الدبوس.

ما هو الشيء الذي يستطيع أن يسير ولكن لا يملك قدمين، ويستطيع أن بكير بدون أجنحة، ويبكي دون أن يملك عيون؟

السحاب.

ما هو الشيء الذي يوجد بين الأشجار ويوجد فوق الأنهار وعند القبور في نفس الوقت؟

الهواء.

ما الشيء الذي يستطيع الإنسان أن يأكله قبل أن يولد وبعد أن يموت؟

الدجاج.

ما هو البحر الذي لا يوجد به اي اسماك؟

البحر الميت.

ما اسم الفاكهة التي تستطيع قراءتها بالعكس ويظل اسمها صحيح؟

الخوخ.

الغاز سهلة عن الفواكه للاطفال مع حلها

ما هى الفاكهة التى لا يوجد اوراق في شجرها؟

الفراولة.

ما هى الفاكهة التى لونها اصفر ويحبها حيوان القرد؟

الموز.

ما هى الفاكهة الحمراء الذي إذا تناولتها لا تذهب إلى الطبيب؟

التفاح.

ما هى الفاكهة التى تعتبر فاكهة وخضار في نفس الوقت؟

الطماطم.

ما هى الفاكهة التى تكون في مجموعة ويوجد منها العديد من الألوان ؟

العنب.

ما هى الفاكهة التى يكون اسمها مثل لونها؟

البرتقال.

ما هى الفاكهة التى اول حرف من اسمها مثل آخر حرف؟

توت.

ما هى الفاكهة التى تسمى بعروس الجنة؟

الرمان.

ما هى الفاكهة التى تلقب بـ فاكهة الفلاسفة؟

الموز.

الغاز شيقة وممتعة للأطفال مع حلها

ما هو الشيء الذي يكتب ولكن لا يستطيع القراءة؟

القلم.

ما هو الشيء الذي يملك عين ولكن لا يوجد له رأس؟

الإبرة.

ما هو الشيء الذي ينبض ولكن لا يملك قلب؟

الساعة.

ما هي الشيء الخبير في التذوق ولكن فاشل في سن الروائح؟

اللسان.

ما هو الشيء الذي لونه اسود ولكن في الأصل عديم اللون؟

الظل.

اثنين إخوة في نفس اللام ولكن لن يلتقوا ولا مرة ؟

الليل والنهار.

الغاز ترفيهية عامة للأطفال مع حلها

كم عدد الأسفار في رقم النصف مليون؟

خمسة أسفار.

كم عدد العظام التي توجد في جسم الإنسان؟

عدد 206 عظمة

ما هو الغشاء الشفاف الذي يغطي كرة العين؟

القرنية

كم يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية؟

تسعة.

ما هو أصغر كوكب في المجموعة الشمسية؟

كوكب عطارد.

كم الف توجد في رقم المليار؟

مليون ألف.

لماذا السماء لونها أزرق؟

لأن أشعة الشمس عند اختراقها الغلاف الجوي يفقد جميع الوانها ما عدا اللون الأزرق.

من هو أول عالم اخترع جهاز لقياس الذكاء؟