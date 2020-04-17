مجموعة مؤسسة يافع للعمل والانجاز تساهم بثمانية مليون ونصف لدعم مديريات يافع الأربع لمواجهة كورونا

ساهمت مؤسسة يافع للعمل بتقديم مبلغ ثمانية مليون ونصف ريال يمني وذلك لدعم مديريات يافع الأربع وهي : ( لبعوس- الحد – المفلحي- ايهر).

جاء ذلك خلال التنسيق مع رئيس المجلس الإنتقالي في محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي الذي بدورة أشاد بكل الجهود الجبارة التي تقوم بها مؤسسة يافع من أعمال حكومية وكذا خيرية سواءا في أطار المحافظة أو غيرها .

وتأتي هذه المساهمة ضمن الخطط المستقبلية التي تقوم بها المؤسسة وخاصة في الجانب الصحي حيث تأتي هذه الخطوة كخطوة هامة في دعم الجانب الصحي من شراء المعدات الطبية اللازمة للمديريات الأربع ( لبعوس- الحد -المفلحي – ايهر) خاصة في هذه الايام الحرجة التي تمر بها البلاد العربية في تفشي الوباء الخطير فيروس كرورونا.

حضر اللقاء الشيخ عبد الرب محمد النقيب، والدكتور / قاسم قحطان محسن.

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