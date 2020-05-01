مجموعة هائل سعيد تعلن مبادرة دعم هيئة مستشفى الثورة بالحديدة بمولد بقدرة 850 كيلو فولت

التقى عضو فريق العمل بمجموعة شركات هائل سعيد انعم إقليم اليمن – مشرف قطاع الحديدة مروان عبدالدائم أمس الخميس رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة الدكتور خالد أحمد سهيل .

وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة عضو فريق العمل بالمجموعة على أوضاع المستشفى وإحتياجاته الإنسانية والجهود المبذولة للتغلب على مشكلة أنقطاع التيار الكهربائي وإستمرارية أداء نشاطه وتقديم خدماته للمرضى الوافدين اليه من المحافظة والمحافظات المجاورة .

كما أطلع الدكتور سهيل عضو فريق العمل بالمجموعة على عدد من الإحتياجات الضرورية الآخرى التي يلزم توفيرها للهيئة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن .

وأشاد رئيس هيئة مستشفى الثورة بالمحافظة بدور مجموعة هائل سعيد ودعمها الإنساني والخيري ومساندتها للمجتمع ومساهماتها ومبادراتها وشراكاتها المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الوطنية .

بدوره ثمن عضو فريق العمل بالمجموعة مروان عبدالدائم المستوى المتميز من الخدمات التي يقدمها مستشفى الثورة بالحديدة وما يشهده من اقبال وضغط متواصل ما يستوجب ضرورة مساندته في المرحلة الراهنة .

مؤكدا على مبادرة المجموعة وتكفلها دعم الهيئة بمولد كهربائي بقدرة 850 كيلو فولت ورفدها به خلال أسبوع .

مشيرا إلى أن ذلك يأتي من واجب وطني وانساني يقع على عاتق المجموعة واستجابة لنداء الإستغاثة التي أطلقتها الهيئة لتفادي توقف خدماتها الطبية والصحية لأبناء المحافظة وما جاورها .

مشيدا بجهود قيادة الهيئة والعاملين فيها وقيامهم في أداء أعمالهم ومهامهم النبيلة بالرغم من كل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن .

* من أحمد كنفاني

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