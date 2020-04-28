مجموعه الغاز مع الحل للأطفال سهلة 2020 من موقع muhtwa.com. الألغاز تنمي قدرات الطفل العقلية وتجعله أكثر ذكاء عن غيره، لهذا جمعنا لكم مجموعة متميزة من الألغاز متدرجة بين السهل والصعب ومعظمها معلومات عامة عن الحيوان والجماد والأشياء من حولنا.

الغاز مع الحل سهلة

حيوان يمكنه أن يعيش لمدة 100 سنة.

التمساح.

حيوان يعيش في الماء لسانه وزن حجم الفيل.

الحوت.

هل تعرف ما هو أول حيوان مستأنس.

الماعز.

حيوان لا يستطيع الكلام ولا يمتلك أحبال صوتية.

الزرافة.

الغاز مع الحل صعبة

حيوان يمكنه أن يقف على قدميه لعدة شهور متتالية بدون نوم، يستخدمه الإنسان في الحروب قديمًا.

الحصان.

حيوان يعيش في الماء ولا يمكنه أن يخرج لسانه من فمنه، ويعتبر من فصيلة الديناصور.

التمساح.

ما هو الحيوان الذي يمكنه أن يسير ويمكنه الوقوف، ولكنه في الحقيقة لا يمتلك أرجل.

الأفعى.

الحيوان الذي عندما يجوع ولا يجد طعام يأكل ذيله.

الفأر.

من هو الطائر الذي تحدث إليه سيدنا سليمان عليه السلام.

الهدهد.

هل تعرف الطائر الذي لا يطير ويزأر مثل الأسود؟

النعامة.

الغاز مع الحل مضحكة

ما هذا الشيء الذي يوجد في وسط مكة.

الإجابة حرف الكاف، لأن المقصود هنا وسط الكلمة وليست وسط المكان.

لأن المقصود هنا وسط الكلمة وليست وسط المكان. شخص يوجد في عائلتك ولكنه ليس بأخيك، كما أنه ليس بأختك وليس بوالديك هل تعرف الحل؟.

الإجابة بكل بساطة هو انت.

فرد في عائلتك أنثى، هي أخت خالك، ولكنها ليست خالتك هل تعرفها.

هي أمك، فهي أخت خالك في الواقع، كما أنها ليست خالتك.

فهي أخت خالك في الواقع، كما أنها ليست خالتك. ما هذا الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات، أما في النهار فأنت تراه مرة واحدة فقط.

هذا الشيء هو حرف اللام ، موجود في كلمة الليل ثلاث وفي النهار مرة.

، موجود في كلمة الليل ثلاث وفي النهار مرة. ما هي الكلمة التي تتكون من ثمان حروف، ولكنها تجمع كل الحروف.

كلمة أبجدية؛ فهي تتكون من ثمان حروف ولكنها في الواقع تعني كل الحروف.

ألغاز سهلة للطلاب

ما هي الكلمة التي نقولها بطريقة خطأ، كما أن العالم كله ينطقها بنفس الطريقة الخطأ.

كلمة خطأ.

أين يمكن أن نعثر على جميع المدن والغابات والبحار والجبال في مكان واحد.

في الخريطة.

هل تعرف ماهذا الشيء الذي يوصلك لأي مكان، ويظل ساكن ولا يتحرك؟

الطريق الذي نسير عليه.

الذي نسير عليه. ما هذا الشيء الذي تجده في الربيع والخريف والصيف، ولكن لا يمكنك أن تجده في الشتاء.

هو حرف الياء غير موجود في كلمة الشتاء ولكنه موجود في باقي الكلمات الثلاثة.

ألغاز سهلة للأطفال مع خيارات

هل تعرف الشجرة التي لا تذبل أوراقها كما أنها ذكرت في القرآن الكريم.

شجر الزيتون.

لا يبتل بالماء حتى لو صار عليها فما هو.

الظل، يسير على الماء ولا يبتل.

يسير على الماء ولا يبتل. شئ نستعمله دائمًا ويتكلم بكل لغات العالم فما هو.

الهاتف.

عندما تحتاج إلى طعام تأكله، فإنك ترميه في البحر فما هو.

الصنارة.

ألغاز سهلة أجوبتها صعبة

ما هي الكلمة التي ينطقها كل سكان العالم.

كلمة ألو ، وهي تستعمل للرد على الهاتف لمعرفة المتصل وهي كلمة عالمية ينطقها الجميع.

، وهي تستعمل للرد على الهاتف لمعرفة المتصل وهي كلمة عالمية ينطقها الجميع. منطقة في العالم يطلق عليه اسم البلد الفضي فما هي؟.

الأرجنتين.

شخص لم يولد وأنجب جميع البشر فما هو؟

سيدنا آدم عليه السلام.

10 ألغاز للأطفال

هل تعرف خال أولاد عمتك ولكنه ليس خالك؟

أبوك.

من هو الرجل والمرأة، ليسوا من بني آدم؟.

أنهم أدم وحواء.

ما هذا الشهر الذي إذا حذفت أول حروف كلمته أصبح فاكهة لها مذاق لذيذ يحبه الأطفال؟

تموز.

شئ موجود في الدقيقة، كما أنه موجود في القرن، ولكنه ليس موجود في الساعة.

حرف القاف، موجود في كلمة دقيق وقرن، وغير موجود في كلمة ساعة.

موجود في كلمة دقيق وقرن، وغير موجود في كلمة ساعة. طفل عمره 4 سنوات، واخته عمرها نصف عمره، وعندما كبر أصبح عمره 100 عام فما هو عمر أخته.

عمر أخته 98، لأنها أصغر منها بعامين فقط.

لأنها أصغر منها بعامين فقط. شئ ملازم مع، يصعد ولا ينزل مطلقًا فما هو؟

العمر يزداد ويصعد ولا ينقص.

يزداد ويصعد ولا ينقص. الشيء الذي لا تستطيع أن تلمسه بيديك، بالرغم من كونه حولك في كل مكان.

الهواء.

الغاز للاطفال محلول

ما هو الشيء الذي يرى جميع الأشياء ولكن لا يوجد لديه عيون.

المرآة.

ما الشيء الذي لا يوجد له بداية ولا نهاية.

الدائرة.

شيء تستعمله يوجد له أسنان كثيرة، ولكن لا يمكنه مضغ الطعام فما هو.

المشط الذي تمشط شعرك به.

الذي تمشط شعرك به. هنا وهناك؛ هل تعرف الفرق بينهم.

حرف الكاف الفرق بين الكلمتين.

الغاز مضحكة للأطفال

لونه أخضر على الأرض، ولكنه أسود عند البائع، وأن وجده في المنزل فأن لونه أحمر.

أنه الشاي ، يوجد من الأوراق، ولونه بعد الطحن أسود، وعند وضعه في الماء المغلي يتحول لونه إلى أحمر.

، يوجد من الأوراق، ولونه بعد الطحن أسود، وعند وضعه في الماء المغلي يتحول لونه إلى أحمر. أسم فاكهة إذا قرأتها من أولها تكون صحيحة، وإذا قرأتها من آخرها تكون صحيحة وتعطيك نفس المعنى.

كلمة التوت.

تناولت الفلفل فتفلفل فمي، هل تعرف كم عدد الفاء في ذلك.

لا يوجد فاء في كلمة ذلك.

في كلمة ذلك. شئ في السوق لونه أسود، وقلبه أبيض ناصع، له رأس خضراء فما هو.

الباذنجان الأسود.

ألغاز للأذكياء

هل تعرف أطول سورة في القرآن الكريم.

سورة البقرة.

شئ أسمه ولونه واحد ونأكله مسلوق ومطبوخ في الحلو والحادق.

البيض.

شئ يستطيع الكتابة ولكنه لا يستطيع القراءة فما هو.

القلم نكتب به ولكنه جماد لا يقرأ.

نكتب به ولكنه جماد لا يقرأ. ما هو الشيء الذي تأكل ولا تشبع.

النار.

ما هذا الشيء الذي يملك أربع أرجل ولكنه لا يمكنه المشي.

الكرسي.

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