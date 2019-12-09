صحيفة الأيام

مجهولون يدمرون أنابيب مشروع مياه العوشة بشبوة

9 ديسمبر، 2019
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عتق «الأيام» خاص

أفاد مصدر مسئول في مؤسسة مياه شبوة، مساء أمس، أن مجهولين قاموا بتدمير أنابيب خط المياه الواقع بين نصاب وعتق الذي يزود مدينة عتق بالمياه.

وذكر المصدر أن فرقاً فنية تقوم حالياً بتركيب خط جديد من 6 أنابيب لتزويد عتق بالمياه من مشروع العوشة في نصاب.

وأعرب المواطنون عن تخوفهم من أن تتحول أنابيب المياه أهدافاً لجهات إرهابية مجهولة للإضرار بمصالح المواطنين.

وعبّر المواطنون عن استنكارهم للأعمال التخريبية التي تطال أنابيب المياه بشبوة، مطالبين الجهات المعنية القيام بواجبها بضبط من يقوم بهذا العمل الذي يستهدف مشاريع المياه.

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