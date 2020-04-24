مجهولون يضرمون النار ببوابة مبنى حكومي في عدن

حاول مجهولون الليلة الماضية ، إضرام النار بمبنى مكتب الإحصاء في مديرية التواهي بالعاصمة عدن.

وافادت مصادر ان مجهولين اشعلوا النيران في بوابة مبنى الإحصاء الواقع امام منتزه نشوان السياحي، تزامنا مع تنفيذ احتجاجات في المكان نفسه لتردي الكهرباء والخدمات.

واوضحت بان الحريق تسبب في تحطم الكبينة الخاصة بافراد الحراسة واضرارا في بوابة المبنى.

كما افادت المصادر ان ٣ اشخاص ملثمين يحملون صفيحة يعتقد انها بنزين، وذلك قبل نشوب الحريق في بوابة المبنى ، وذكروا أن قوة أمنية وصلت الى المكان وقامت بإخماد الحريق وفرار العناصر المجهولة.