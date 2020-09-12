مجهولون يغتالون نجل الشهيد علي صالح الحدي وعلاء الحميقاني في زنجبار ابين

أفادت مصادر في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين انه تم العثور مساء اليوم الجمعة عن جثتي المواطنين “صالح علي صالح الحدي” و”علاء الحميقاني” بجوار الصالة المغلقة شرق المدينة.

واوضحت أنه تم الغدر بهما من قبل شخص اوهمهما أن معه سلاح (قناص) للبيع وان يلتقيا بجوار الصالة مع احضارهم المبلغ المالي وعند وصولهم تم أخذ المبلغ واغتيالهم..وخلفت الحادثة الذعر بأوساط المدينة والسكان.

الجدير بالذكر ان صالح الحدي هو نجل الشهيد علي صالح الحدي القيادي في الحراك الجنوبي التي اغتالته قوات أمنية في العام 2010م بعد مداهمة منزلة بزنجبار واغتالته أمام أسرته وأولاده بصوره بشعة.