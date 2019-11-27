عدن الغد

محافظ أبين يتفقد أعمال السفلتة والرصف بالاحجار لشوارع زنجبار

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 14 دقيقة
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محافظ أبين يتفقد أعمال السفلتة والرصف بالاحجار لشوارع زنجبار

قام محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم صباح اليوم بجولة ميدانية في العاصمة زنجبار اطلع فيها على سير اعمال السفلتة ورصف الاحجار للعديد من شوارع زنجبار والمموله من قبل الامم المتحدة.
ووجه المحافظ بسرعة انجاز هذه الاعمال وفي وقتها المحدد نظرا لما تعرضت له محافظة ابين من دمار لبنيتها التحتية. بسبب الحروب التي شنت عليها في عامي 2011 و 2015م من قبل العصابات الخارجة عن النظام والقانون وحرب مليشيات الحوثي الانقلابية المتمردة. وكذا في اطار اظهار عاصمة ابين في احسن صورها .
رافق المحافظ مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف ومستشار المحافظ لشؤون الاستثمار عبد الناصر اليزيدي و عدد من مدراء المرافق والمؤسسات الحكومية.
*من فضل الشبيبي

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أبين أعمال السفلتة بالاحجار زنجبار لشوارع محافظ والرصف يتفقد
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عدن الغد

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