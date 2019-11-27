محافظ أبين يتفقد أعمال السفلتة والرصف بالاحجار لشوارع زنجبار

قام محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم صباح اليوم بجولة ميدانية في العاصمة زنجبار اطلع فيها على سير اعمال السفلتة ورصف الاحجار للعديد من شوارع زنجبار والمموله من قبل الامم المتحدة.

ووجه المحافظ بسرعة انجاز هذه الاعمال وفي وقتها المحدد نظرا لما تعرضت له محافظة ابين من دمار لبنيتها التحتية. بسبب الحروب التي شنت عليها في عامي 2011 و 2015م من قبل العصابات الخارجة عن النظام والقانون وحرب مليشيات الحوثي الانقلابية المتمردة. وكذا في اطار اظهار عاصمة ابين في احسن صورها .

رافق المحافظ مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف ومستشار المحافظ لشؤون الاستثمار عبد الناصر اليزيدي و عدد من مدراء المرافق والمؤسسات الحكومية.

*من فضل الشبيبي