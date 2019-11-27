محافظ أبين يتفقد سير اعمال الرصف الحجري وتأهيل طريق الشيخ عبدالله

تفقد محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين مشروع أعمال الرصف بالاحجار في حي 22 مايو وكذلك أعمال صيانة الجزر في شارع الشهيد شريف القنبلة وشارع ساحة الشهداء بمدينة زنجبار ، بالاضافة إلى تفقده أعمال السفلتة التي تتفذ في الطريق المؤدي إلى الشيخ عبدالله في اطار مشروع صيانة الطرق في المدن التي تنفذها منظمة اليونبس ضمن مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن الممول من البنك الدولي ..

ووجه المحافظ المقاولين على المشاريع بسرعة التنفيذ والانجاز لجميع الاعمال في وقتها المحدد ..

*من محمد ناصر مبارك