محافظ أبين يدشن استئناف أعمال مشروع مجاري الرواء المتوقف منذ العام 2013

دشن محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين ومعه مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري .. دشن استئناف عملية استكمال مشروع مجاري الرواء بمديرية خنفر المتوقف منذ العام 2013 بسبب الحروب .

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية وأن من أولوياتها انهاء معاناة المواطنين في مختلف مديريات المحافظة من مخاطر بيارات الصرف الصحي التي تشكل خطرًا في نشر الأوبئة من خلال تنفيذ شبكات للصرف الصحي وانشاء أحواض المعالجة ..

وأشار مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري أن المقاول شرع بالعمل لاستكمال مشروع مجاري الرواء على نفقة السلطة المحلية خنفر ، لافتًا أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي كانت متعثرة ، ومؤكدًا أن مساندة ودعم المحافظ في استعادة عدد من الأوعية الإيرادية بمديرية خنفر هي من ساعدت السلطة المحلية بالمديرية في تنفيذ عدد من المشاريع واستكمال المتعثرة منها كمشروع الوحدة الصحية حلمة ، ومشروع مجاري الرواء ..

واوضح المنصري أنه من المزمع استكمال مشروع روضة جعار المتعثر على نفقة السلطة المحلية بمديرية خنفر وذلك بتوجيهات من المحافظ ..

كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بحافة البقر بمديرية خنفر .. حيث وجه باستكمال توصيل أنابيب شبكة المجاري للخطوط الفرعية بالخط الرئيس لاتمام المشروع ..

وعبر المواطنون عن بالغ سعادتهم بمتابعة المحافظ المستمرة لتنفيذ واستكمال مشاريع شبكات مياه الصرف الصحي في الحصن والرواء ..

*من محمد ناصر مبارك