محافظ أبين يلتقي القائمين باعمال المدير الدولي والقطري لمنظمة مرسي كور

التقئ محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم مدير العمليات والقائم باعمال مدير المنظمة القطري لولزيم مورين والقائم باعمال مدير المنظمة الدولي مايكل باورز وبحضور الامين العام للمجلس المحلي بابين مهدي الحامد ..ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالوضع التنموي بالمحافظة واحتياجات المحافظة من المشاريع.

واستعرض المحافظ ماتعرضت له ابين من دمار شامل وممنهج استهدف كل اشكال الحياة الانسانية ونزوح عشرات الالاف من ابناء العاصمة زنجبار وجعار وضواحيهما علاوة على نزوح ابناء لودر الى عدد من المحافظات المجاورة علاوة على تدمير كل بنيتها التحتية ونفذت اعمال اجرامية من قبل عصابات الارهاب استهدفت ابناء ابين في مايو 2011م ومن ثم تلتها حرب مليشيات الحوثي التمرد الحوثية في 2015م والقت هاتين الحربين بضلالها على ابناء ابين بماسي انسانية رهيبة احرقت الاخضر واليابس ونتجت عن ذلك كوارث وازمات وظلت ابين حبيسة لها من كارثة إلى كارثة دون ان يكون هناك تدخل فاعل من قبل المنظمات الدولية ودفع ابناء ابين ثمن قتال العصابات الارهابية وكنا نظن ان محاربة ابين للقاعدة والعصابات الخارجة عن النظام والقانون سيكون عنوانا لاعطاء كل الاهتمام والعناية لإعادة اعمار ابين لكن ابين دفعت الثمن لوحدها.

ولفت المحافظ انه بالاضافة إلى تدمير المؤسسات والمباني الحكومية دمرت منازل المواطنين بشقيها الكلي والجزئي.

وأشار المحافظ ان التدخلات الدولية والمانحة كانت محدودة مقارنة بحجم التدمير والخراب الشامل واكد محافظ ابين ان محافظة ابين زراعية وسمكية وهي بحاجة لتاهيل هذين القطاعين لان معظم السكان يعملون في هذين القطاعين كما ان التعليم والصحة يمثلان تحدي كبير امامنا لان اصلاح التعليم والصحة والطرقات يمثل خطوة هامة للمسيرة التنموية ومحاربة كل اشكال الفقر لمواصلة طريق التنمية.

من جانبه أكد مسؤلا المنظمة انهما سيبذلان قصارى جهودهما من اجل المساعدة لتحسين الوضع التنموي ودعم المشروعات ذات الاولوية.

حضر اللقاء رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي احمد السيد ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي وضاح حماص.

*من فضل الشبيبي