محافظ أبين يناقش مع لجنة الانقاذ الدولية تدخلاتها ويؤكد أهمية التنسيق مع قيادة السلطة بالمحافظة

ناقش محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين صباح اليوم مع المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية فرانك ماك مانوس ومدير الفرع بمحافظة عدن ديفيد شوستر التدخلات في قطاع التربية والصحة التي نفذتها لجنة الإنقاذ في المحافظة وأهمية التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز عمل المنظمة واطلاع السلطة على كافة النشاطات التي تنفذها .



ودعا المحافظ منظمة الانقاذ الدولية إلى رفع مستوى التنسيق والتواصل المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكاتب فروع الوزارات للاطلاع على كافة التدخلات وسير العمل فيها .



وأشار المحافظ إلى الدمار الذي تعرضت له المحافظة وأنواع المآسي التي تجرعها وعيناها المواطنين بسبب نزوحهم من المحافظة بسبب الحروب ضد الارهاب وميليشيا الحوثي الانقلابية، مستعرضاً كافة أنواع الدمار للبنى التحتية للقطاعات الاقتصادية والخدمية ومباني المرافق الحكومية ومنازل المواطنين، متطرقًا إلى أبرز الاحتياجات للتدخلات العاجلة لتنفيذ مشاريع طارئة في قطاع التربية والتعليم والصحة والأسماك للعمل على تطوير بنيتها التحتية..



وأكد مانوس أهمية وضرورة التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واطلاعها على كافة الانشطة باستمرار ولافتًا كذلك حرص لجنة الإنقاذ الدولية على تعزيز التنسيق مع الدوائر الحكومية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ، ومشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل العمل أكثر وبذل مزيد من التعاون في كافة الأمور لتدخلات المنظمة حسب امكاناتها، وكذلك سيتم العمل على توسيع مشاريع التمكين والبحث عن داعمين لتطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالمستوى الأمني الذي تشهده محافظة أبين وجهود السلطة في تعزيزه .



حضر اللقاء مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور جمال امذيب ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري .

من محمد ناصر مبارك

تصوير /بشير الزيدي