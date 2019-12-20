محافظ أبين يناقش مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية استكمال كافة الاعمال المتعلقة بمشروع امصرة ــ الوضيع

ناقش محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية غازي احمد المواضيع المتعلقة باستكمال بقية الاعمال في مشروع مياة الصره ــ. الوضيع وايصال المياة الئ جميع القرى البالغة 116 قرية وايصال الشبكة الى تلك القرى حسب عقد المشروع والذي بلغت نسبة الانجاز ٩٥% والذي تستفيد منه مديريتي لودر والوضيع بنسبة سكانية تريد عن ١٠٠ الف نسمة.

وفي اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير عام مياه الريف محسن دوفان ومدير عام مديرية لودر عوض علي النخعي ومدير. عام مديرية الوضيع ناصر احمد سمن اشاد المحافظ بالدور التنموي الرائد للصندوق الاجتماعي وما قدمة من خدمات جليلة للتنمية في محافظة ابين وهو يعد من افضل الصناديق التي تعمل في ابين .

وأكد محافظ ابين على الاهمية التي يمثلها المشروع للتجمعات السكانية في هاتين المديريتين التي حرمت من مياه الشرب النقية عشرات السنين، لافتا إلى اختيار افضل العناصر لادارة المشروع بعد استكمال كل اجراءت التشغيل ووجه المحافظ بان يدفع مديري لودر والوضيع مبلغ اجمال شهري اربعة مليون وثمانمئة الف ريال كنفقات للمشروع تشمل مرتبات للعاملين في المشروع وقيمة ديزل وزيوت وفقا والنظم الادارية والمالية والمحاسبية على ان يبدأ الصخ في ٢٥ ديسمبر وان تجهز بئر وغطاس وطاقة شمسية خلال شهرين كما وجه المحافظ اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية في استكمال ربط جميع قر ى المشروع بالشبكة وايصال مياه الشرب إلى جميع القرى.

من جانبه أشار مدير الصندوق الاجتماعي انه عندنا امل ان يرتفع التمويل للمشاريع في العام الجديد ٢٠٢٠ م لافتا الى ضرورة عقد لقاءات موسعة لمدراء المديريات ومكتب التخطيط والتعاون الدولي لوضع التصورات المتعلقة بالاولوية للمشاريع موجها مهندسي المشروع الى متابعات كل الخطوات باستكمال اي نقواص في المشروع وما من شانه ايصال المياه الى جميع التجمعات السكانية المشروع.

الجدير ذكره ان التكلفة الاجمالية للمشروع مليون وستمائة الف يورو بتمويل من المنحة الالمانية.

*من فضل الشبيبي