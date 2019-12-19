محافظ أبين يناقش مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية خطوات استكمال مشروع مياه امصرة – الوضيع

عقد محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين اجتماعًا موسعًا ضم مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية غازي احمد ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي و مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف محسن دوفان ومديري عموم مديريتي الوضيع ولودر وضابط ومحاسب مشاريع المياه واستشاري مشروع امصرة – الوضيع بالصندوق لمناقشة مرحلة التشغيل وادارة مشروع مياه أمصرة – الوضيع ومايسبقها من خطوات إجرائية لاصلاح واستكمال الشبكات الرئيسة والفرعية وتغطية الأماكن التي لم يستهدفها المشروع لضخ المياه إلى قرى الوضيع وأمصرة البالغة 116 قرية ..

واشار المحافظ ان الصندوق الاجتماعي من افضل الجهات المانحة التي تنفذ المشاريع في محافظة أبين مثمنًا الجهود التي قدمها في مختلف القطاعات التنموية والخدماتية ..

وأكد الاجتماع على تشكيل لجنة من ممثلي مؤسسة المياه ومياه الريف والصندوق لاعداد دراسة ميدانية لتحديد النواقص والامكانات التي يتطلب توفيرها لإتمام المشروع بالإضافة إلى تشكيل لجنة رقابة وتقييم لرفع التقرير النهائي لاستكمال المشروع والبدء بإجراءات التشغيل والضخ ..

وبدوره وجه المحافظ مديري مديريتي الوضيع ولودر بتكفل دفع كل منهما مبلغ مليوني وأربعمائة ألف ريال شهريًا وتورد في حساب بفرع البنك المركزي اليمني لإدارة مشروع مياه أمصرة – الوضيع على أن يتحمل مدير عام المشروع الديزل حتى يتم توفير طاقة شمسية وزيوت ورواتب الموظفين وفقًا والنظم الإدارية والمالية والمحاسبية وضخ المياه على مدار الــ 24 ساعة لتأمين حاجة جميع المناطق للمياه وعلاوة على ذلك يتحمل كل مدير عام مديرية كلِ في نطاق مسئوليته بإصلاح أي اخلالات أواعطاب في الخطوط الرئيسة والفرعية وتتولى مديري الموارد المالية في المديريتين لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر استلام الايرادات كلِ في نطاق مديريته وتورد في حساب خاص وان تتم عملية الاشراف على ادارة المشروع من قبل المحافظ مباشرة ..

من جانبه آمل مدير الصندوق الاجتماعي ان تعقد لقاءات لمكتب التخطيط مع مدراء المديريات لتحديد أولويات للمشاريع التي تحتاجها المديريات خلال العام 2020 ، مقدمًا شكره لمحافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين نظير اهتمامه المنقطع النظير في انجاح وتشغيل مشروع مياه امصرة – الوضيع بجميع مراحله وتذليله كافة الصعوبات وازالة المعوقات ومتابعته المستمرة حتى اتمام اللمسات الأخيرة للمشروع..

حضر الاجتماع مدير عام النظافة وتحسين المدينة اسامة الموقري واستشاري الصندوق الاجتماعي لمشروع تحسين الوضع البيئي والصحي زيزي عبدالله ناصر

*من محمد ناصر مبارك