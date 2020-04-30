عدن الغد

محافظ ابين يعزي اولاد واسرة فقيد الوطن حسين الحماطي

30 أبريل، 2020
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محافظ ابين يعزي اولاد واسرة فقيد الوطن حسين الحماطي

بعث محافظ محافظة ابين اللواء ابوبكر حسين سالم برقية عزاء ومواساة الى اولاد واسرة فقيد الوطن حسين ناصر الحماطي مدير عام كهرباء الريف مدير كهرباء منطقة لودر ، والذي وافته المنية في جمهورية جمهورية الهند بعد صراع مع المرض.
واشاد المحافظ بمناقب الفقيد وماسطره خلال مشوار حياته الحافل بالجهد والعطاء. مؤكدا” ان رحيل فقيد الوطن حسين ناصر الحماطي مثل خسارة لمحافظة ابين بصورة خاصة واليمن بشكل عام .
سآئلا” المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون.

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