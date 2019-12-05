محافظ ابين يفتتح ورشة العمل لمراقبة المياه الجوفية في دلتا ابين وتبن .

افتتح محافظ محافظة ابين اللواء ابوبكر سالم ورشة العمل الخاصة بمراقبة المياه الجوفيه بلجنتي حوض دلتا أبين وتبن والتي تنظمها الهيئة العامة للموارد المائية وبدعم من المجلس النرويجي للاجئين .

وخلال افتتاح الورشة اكد المحافظ على اهمية الحفاظ على المياه الجوفية كمورد هام وحيوي والوقوف بحزم ضد الظواهر السلبية التي تسبب في استنزاف المياه ومنها الحفر العشوائي والاستخدام الجائر للمياة وعدم ترشديها .

شاكرا” جهود الهيئة العامة للموارد المائية والمجلس النرويجي للاجئين في اعداد والتجهيز للورشة والوقوف امام التحديات التي تواجه الموارد المائية والخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في الحد من نضوب المياة .

فيما القى رئيس الهيئة العامة للمياة المهندس خالد بلعيدي ومدير مكتب النرويجي للاجئين محمد الدور كلمتان عبرا فيها عن اهمية الورشة واهدافها والتي تستهدف لجنتي حوضردلتا ابين وتبن لحج وعدد من المستهدفين من محافظة عدن والضالع .