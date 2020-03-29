محافظ ابين يناقش مع مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية تفعيل الانشطة السمكية والحفاظ على نظافة اسواق السمك والبيئة بشكل عام

ناقش محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم مع مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية صالح عباد ورئيس الإتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة محمد عمر .. تفعيل الانشطة السمكية المتنوعة وكذا نظافة أسواق بيع الاسماك ومراكز الإنزال السمكي وتنفيذ حملات توعوية للصيادين الحفاظ على الأسواق نظيفة وتنظيم عملية نقل بقايا الأسماك ووضعها في الأماكن المخصصة واستعمال المنظفات من خلال الرش بمادة الديزل.. وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية لوباء كورونا الذي يفتك بدول العالم اجمع وفي اطار توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص. ووجه المحافظ بنقل مخلفات الاسماك إلى الاماكن المخصصة لها خارج المدن.

وأشار أن مشروع الأشغال العامة سينفذ أعمال ترميم الإنزال السمكي بمنطقة الشيخ عبدالله بمدير وغيرها من المشاريع السمكية التي تخدم تحسين وتطوير النشاط السمكي طول ساحل ابين الممتد من العلم حتئ سواحل مديرية احور شرقا بطول ٢٩٠ كيلو متر.كما طالب المحافظ القيادات السمكية والصيادين الئ تكثيف الجهود وعمليات التنسيق المشتركة بغية رفع الانتاج السمكي.



*من فضل الشبيبي تصوير/ بشير الزيدي