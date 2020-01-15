محافظ الجوف ..إجتماع يناقش الخطة الأمنية للعام 2020



اقش محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي اليوم مع قيادة الاجهزة والوحدات الامنية في المحافظة الخطة الأمنية للعام 2020 والتي تتضمن اعادة ترتيب وتطوير العمل الامني لمواجهة التحديات وبسط سلطة الدولة.

وشدد االعكيمي على تكاتف الجهود الأمنية ورفع الجاهزية والاهتمام بالافراد وقال ” لا مجال للتعصب والخلافات وان الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة”.

من جانبه أكد مدير شرطة المحافظة العميد مراد ابو حاتم ان منتسبي الجهاز الامني قيادة وافرادا سيكونون درعا حصينا لتأمين المحافظة من كل ما يهددها.



