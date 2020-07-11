كريتر سكاي

محافظ الحديدة يضع حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي

11 يوليو، 2020
0

كريتر سكاي – خاص

 وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ،اليوم السبت ،حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة، بدعم من جمعية الرحمة الكويتية وتنفيذ مؤسسة التواصل للأعمال الإنسانية.

 

وعبر المحافظ طاهر ،عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعب على جهودهم المبذولة وتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب اليمني..مؤكداً ان المدينة ستخفف الأعباء عن 200 اسرة من قوام عشرة الاف اسرة اضطرتها الميليشيا الحوثية الى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة والهمجية.

 

ومن جهته ،أوضح مدير عام مؤسسة تواصل للتنمية الانسانية رائد ابراهيم ،بان المدينة السكنية تتكون من 200 وحدة سكنية..مشيراً إلى أن كل وحدة مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، الى جانب مرافق عامة ومسجد وحديقة عامة للأطفال وخزانات مياه للشرب.

Advertisement

Related posts:

  1. الحديدة .. وضع حجر الأساس لمدينة سكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي
  2. بتكليف من محافظ المحافظة- وكيل حضرموت للشؤون الفنية يضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا ⋆
  3. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا
  4. محافظ حضرموت يضع حجر الأساس للمشروع السياحي والترفيهي “منتزه المكلا بارك”
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of شركة ديكسم باور تدعم حارة الصمود في #سقطرى بمحول كهربائي جديد

شركة ديكسم باور تدعم حارة الصمود في #سقطرى بمحول كهربائي جديد

11 يوليو، 2020
Photo of إب … هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات الثلج

إب … هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات الثلج

11 يوليو، 2020
Photo of وكالة تكشف عن بنود مسودة أممية جديدة لحل الأزمة اليمنية

وكالة تكشف عن بنود مسودة أممية جديدة لحل الأزمة اليمنية

11 يوليو، 2020
Photo of قيادة ألوية الصاعقة تواصل عقد لقاءاتها التقييمية لمستوى انجاز المهام العسكرية للنصف الأول من العام 2020

قيادة ألوية الصاعقة تواصل عقد لقاءاتها التقييمية لمستوى انجاز المهام العسكرية للنصف الأول من العام 2020

11 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق