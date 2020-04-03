محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد “قريبع” في مسقط رأسة بالخوخة



قدم محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر اليوم الخميس واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد محمد يحيى جنيد قريبع بمسقط رأسه بمديرية الخوخة .

كان في استقباله إخوة الفقيد وأقاربه وفي مقدمتهم عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار بالحديدة العميد احمد الكوكباني وقائد اللواء التاسع عمالقة الشيخ يحيى الوحيش وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية

واكد المحافظ طاهر خلال الزيارة إن الفقيد “قريبع” أحد الشخصيات العسكرية الوطنية المشهود له بدوره البطولي في مقارعة ومواجهة ودحر ميليشيا الحوثي وتحرير الخوخة وغيرها من المناطق التهامية.

ووجه محافظ الحديدة الجهات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الجُناة للقضاء لنيل جزائهم الرادع.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والوقوف إلى جانبهم في حماية المديريات المحرره وتثبيت دعائم الأمن وإستتاب الامان لينعم الجميع بالاستقرار.

رافقه في الزيارة كلا من وكيل اول محافظة الحديدة الاستاذ وليد القديمي ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق وقائد قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر العقيد عبد الجبار زحزوح والشيخ علي الكنيني قائد اللواء السابع عمالقة وقائد القوات الخاصة بالمحافظة العقيد صادق عطية، ومدير عام مكتب المحافظ الاستاذ انور بورجي.