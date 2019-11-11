محافظ الضالع يتفقد المقاتلين شمال الضالع

تفقد اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع قائد اللواء 33 مدرع اليوم أبطال القوات الجنوبية ومقاومة ابناء قعطبة المرابطين في جبهات القتال شمال الضالع..

وحيا مقبل خلال الزيارة المواقف البطولية للمرابطين في مواقع الشرف والكرامة وميادين العزة الذين يسطرون الإنتصارات النوعية في مختلف المحاور ضد الحوثيين ..

وشدد مقبل على الجاهزية واليقظة القتالية العالية لإفشال مخططات الحوثيين وتطهير المناطق من ميليشيات الحوثي..

كما أشاد مقبل بمواقف ألابطال المقاتلون في الخطوط الأمامية بجبهة القتال شمال الضالع على دورهم البطولي الذي تحققت من انتصارات كبيرة وتكبيد المليشيات الحوثيه الايرانية خسائر فادحة من الارواح والعتاد.. وقال مقبل زيارتنا بغرض رفع معنوياتكم ي من ترفعون معنوياتنا..

من جانبهم عبر المقاتلين الأبطال عن إمتنانهم لزيارة محافظ الضالع ومرافقية على هذه الزيارة والروح الوطنية العالية التي يتمتع بها رفع المعنويات عند المقاتلين في الجبهات.

وجددوا العهد في المضي قدما لمواجهة الحوثيين وصدهم ويقدمو الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الجنوب وأمنه وإستقراره..

مكتب اعلام محافظة _الضالع (ن ش)