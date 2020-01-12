محافظ الضالع يوجه الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يمس أو يعيق عمل المنظمات الدولية

بعد للقاءات متواصلة أجرتها قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة الضالع مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة ومنظمة الأمم المتحدة الاوتشاء والمنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخرى ، وإجراءات صارمة اتخذتها قيادة السلطة المحلية وأمن محافظة الضالع بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المحافظة من قبل مسلحين خارجين عن النظام والقانون من جهة وإجراءات أخرى من شأنها تأمين عودت المنظمات الإنسانية واستئناف عملها الإنساني في المحافظة ،فقد أقرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي و المنظمات الإنسانية الدولية بعد الإجراءات القانونية اللازمة التي اتخذتها السلطات وأمن المحافظة لتأمينها وحياة موظفيها و استئناف أعمالها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية الإنسانية والتنموية والخدمية المختلفة في محافظة الضالع .

ووجة محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمنظمات ، مؤكدا أن المجتمع الضالعي يشعر بارتياح كبير في عودتها واستئناف أعمالها ، و وجه كلا في مجال عملة واختصاصة إلى إجراء التسهيلات لكافة المنظمات حتى يتسنى لها المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من جهة و استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في عاصمة المحافظة وباقي مديرياتها .

مكتب إعلام محافظة -الضالع

(ن ش)