محافظ المهرة يصدر قرارات بتعيينات جديدة في المحافظة

أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، رئيس المجلس بالمحافظة قرارات بتعيينات جديدة في المحافظة وهي:

١/ القرار رقم (٥) لسنة (٢٠٢٠م) قضت المادة الاولى منه بتكليف الاخ عبدالله احمد رحيم قنون – للقيام بمهام مدير مكتب الزراعة والري بمديرية قشن.

٢/ القرار رقم (20) لسنة 2020م بتكليف الدكتور عمر سالم جمعان باسلم نائباً لمدير مستشفى قشن الريفي للشئون الفنية.

٣/ القرار رقم (10) لسنة 2020م قضى بتعيين الأخ محسن علي مستهيل باكريت مديرا لفرع مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية حوف بناء على عرض مدير عام المديرية.

٤/ القرار رقم (٦) لسنة (٢٠٢٠م) .. قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ عبدالله محمد بروك حيمد مديرا لفرع مكتب الخدمة المدنية بمديرية سيحوت.

٥/ القرار رقم (11) لسنة 2020م بتكليف الدكتور أحمد محمد علي باحميد فنيا بمكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت بناء على عرض مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

٦/ القرار رقم (18) بتعيين الأخت اوسان عقيل محمد باعباد مديرا لإدارة تنمية المراة بمديرية سيحوت بناء على عرض مدير عام المديرية.

٧/ القرار رقم (16) لسنة 2020م بتعيين الأخ عمر عبدالله سعد قرصين مديرا لإدارة الرقابة والتفتيش بمديرية الغيضة بناء على عرض مدير عام المديرية.

وقضت المواد الأخيرة من هذه القرارات بإلغاء أي تعيينات أو تكليفات سابقة والعمل بها من تاريخ صدورها وإبلاغ الجهات الملزمة بالتنفيذ.

وتاتي هذه القرارات في اطار توجهات السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ باكريت تفعيل دور المكاتب والإدارات في المديرية وتحسين مستوى أداءها ومعالجة الاختلالات بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم دون تأخير.