اليمن العربي

محافظ المهرة يعزي في وفاة الشيخ محمد علي الزويدي

2 مايو، 2020
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نعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، ممثلة بالمحافظ، محمد علي ياسر، وفاة الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام مديرية سيحوت – رئيس المجلس المحلي – شيخ عام قبيلة الزويدي، الذي وافاه الأجل، الجمعة، بعد مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن والمحافظة.

 

وعبّر المحافظ، باسمه ونيابة عن السلطة المحلية، عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد الراحل وأسرته وقبيلة الزويدي عامة بهذا المصاب الجلل.

 

وأشاد المحافظ بالدور البارز للفقيد في خدمة الوطن من خلال المناصب التي تقلدها وجهوده في أعمال الخير ودوره في حل كثير القضايا والمشاكل وإصلاح ذات البين.. مشيراً إلى أنه برحيل الشيخ الزويدي فقدت المحافظة واحداً من أهم شيوخها ورموزها الوطنية والقبلية.

 

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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