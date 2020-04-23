المندب نيوز

محافظ المهرة يفتتح مركز “الحميّات” بمستشفى الغيضة المركزي

23 أبريل، 2020
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محافظ المهرة يفتتح مركز “الحميّات” بمستشفى الغيضة المركزي

المهرة(المندب نيوز)خاص

افتتح محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم الخميس، مركز “الحميّات” بمستشفى الغيضة المركزي، الذي تم تأهليه وتجهيزه لعلاج الحالات الوبائية، واستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، وكيل المحافظة المساعد الأستاذ زين العابدين بن علي خودم، ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد.

ويضم مركز الحميات غرف خاصة لحجر الرجال، وأخرى لحجر النساء، وغرف لتعقيم الأيدي عند مدخل المركز، ولإرتداء الملابس الوقائية bbe، وأخرى لخلعها أثناء مغادرة المركز، وكذلك غرفة العزل التي تحتوي على 6 أسرّة مع كمدينو، وتم تجهيزها بجميع المعدات من أجهزة التنفس الصناعي الحديثة Mechanical ventilator، المقدمة دعماً من منظمة الصحة العالمية، وعلى أجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض لمعرفة نسبة تشبع الأكسجين بالدم وقياس الضغط ودرجتي الحرارة.

ويضم مركز الحميات 2 أجهزة “مزود أكسجين” بنسبة نقاوة 97%، وجهاز لحقن السوائل Syringe pump، وجهاز الإنعاش القلبي DC shock، وتم الأخذ بعين الإعتبار جميع الإجراءات الوقائية وإرشادات السلامة لمنع إنتقال العدوى بين المعزولين والمحجورين صحياً، وكذلك العاملين في المركز.

وأشاد المحافظ بجهود مكتب الصحة بالمحافظة، وجميع الصحيين العاملين في المركز، شاكراً منظمة الصحة العالمية على دعمها للمركز بعدد من الأجهزة الحديثة، وشكر أيضا جميع الجهات الداعمة ورجال الأعمال بالمحافظة.

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