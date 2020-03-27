محافظ المهرة يفرج عن السجناء ويتكفل بسداد ديونهم

أكد محمد علي بن ياسر، محافظ محافظة المهرة، على اهمية الوقاية وأخذ كل الإحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الذي سبب الهلع للعالم أجمع ومن هذه الإحتياطات نظافة وتعقيم السجن المركزي والإفراج عن السجناء المعسرين وأصحاب القضايا البسيطة.

وبهذا الخصوص قام المحافظ بن ياسر بتكليف الشيخ علي مرتاح رجل الخير المعروف باهتمامه ومتابعته لقضايا حقوق الإنسان والمعسرين خاصة وذلك بالنزول إلى السجن المركزي والتنسيق مع القاضي إبراهيم بن زين رئيس محكمة إستئناف المهرة بشأن حصر السجناء المعسرين وأصحاب القضايا الغير جسيمة والبسيطة التي لاتمس المصلحة العامة والأمن العام وحصر المبالغ المديونين فيها للغير ورفعها للسلطة المحلية.

وفي خطوه إنسانيه تستحق الإشادة والتقدير تكفل المحافظ بن ياسر بسداد ديون المعسرين ودفع الحق الخاص للغير والحق العام للدولة مقابل الإفراج عنهم والتخفيف من الازدحام داخل السجن المركزي بالمهرة.

بدوره تقدم رجل الخير المعروف الشيخ علي مرتاح بالشكر والتقدير لمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر على هذه اللفته الإنسانية الكريمة للسجناء معتبراً أن هذه الخطوة تدل على الإحساس بالمسؤولية والحرص الكبير على سلامة الأرض والإنسان بالمهرة.

وأوضح الشيخ مرتاح على أن يوم الأحد القادم هو الموعد المحدد للإفراج عن السجناء المعسرين بالتنسيق مع المحكمة والسجن المركزي وسيتم دعوة الإعلام الرسمي لتغطية هذا الحدث الإنساني.