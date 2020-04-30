المندب نيوز

محافظ المهرة يلتقي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وشيوخ وأعيان مديرية حصوين

30 أبريل، 2020
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محافظ المهرة يلتقي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وشيوخ وأعيان مديرية حصوين

المهرة(المندب نيوز)خاص

التقى محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر بالهيئة الإدارية للمجلس المحلي وشيوخ وأعيان مديرية حصوين، لمناقشة المشاريع المتعثرة في المديرية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي.

وقدم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد شرح مفصل عن احتياجات المديرية من المشاريع الأساسية ومشروع شبكة كهرباء حصوين المتعثر، ومعاناة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

ووجه المحافظ باعتماد محول كهربائي بصورة إسعافيه لكهرباء المديرية للحد من انقطاع الكهرباء افي شهر رمضان ، كما وجه القطاع الفني بإعداد دراسة وإعادة النظر في مشروع شبكة الكهرباء واستمرار العمل فيه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما طالب شيوخ وأعيان المديرية بمنع ظاهرة الصيد الجائر بالشرطوانات وكافة الوسائل التي تؤثر سلباً على الحياة البحرية وتهدد مستقبل الثروة السمكية والضرب بيد من حديد ضد العابثين بالثروة السمكية.

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