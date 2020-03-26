محافظ المهرة يلتقي وجهاء وأعيان قبائل صمودة لتلمس همومهم وقضاياهم

وجه محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، قطاع الشؤون الفنية بالمحافظة بالاطلاع على احتياجات مناطق قبيلة صمودة يمديرية منعر وادراجها ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2020م.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه وجهاء وأعيان قبيلة صمودة بمناطق (معبور ، نحريت، عيدم) بمديرية منعر واستماعه إلى قضاياهم ومطالبهم وتلمس همومهم بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية م. سالم العبودي.

وفي اللقاء أشاد المحافظ، بتعاون شيوخ وأعيان مديرية منعر مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تطبيق النظام والقانون، مشيرا إلى ان قيادة المحافظة تولي مديريات الصحراء اهتماما خاصا بالجوانب التنموية والخدماتية.