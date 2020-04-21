محافظ المهرة يناقش استكمال الترتيبات لإنشاء “جامعة المهرة” مع الأكاديميين





التقى محافظ محافظة الأستاذ محمد علي ياسر، بمكتبه ، بعميدي كليتي التربية د. عادل كرامة معيلي والعلوم التطبيقية والإنسانية د. فائز جمعان بن مركب وعدد من الأكاديميين بالمحافظة، بحضور عضو مجلس الشورى الشيخ توكل سالم ياسين، والشيخ سعد علي مخبال.

وناقش اللقاء طبيعة العمل الإداري في كليتي التربية والعلوم التطبيقية بالغيضة وكيفية الإرتقاء بالعمل الأكاديمي في المحافظة وتأهيل الكوادر وحثهم على مواصلة التعليم الجامعي والأكاديمي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية إنشاء جامعة المهرة واستكمال الترتيبات المتبقية، خاصة وان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر قرار رقم 53 لعام 2018 بإنشاء جامعة مستقلة تحمل إسم جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا.

كما ناقش اللقاء أهمية تأهيل الأساتذة والطلاب من أبناء المحافظة ودعمهم من اجل مواصلة التعليم العالي والعمل على التنسيق مع الجامعات في الدول المجاورة للحصول على مقاعد مجانية للطلاب والحصول على منح خارجيه ، وكذلك التنسيق مع قيادة جامعة حضرموت من أجل الإستفادة من خبراتهم السابقة في انشاء جامعة المهرة.

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