محافظ المهرة يناقش مع السلطتين المحلية بسيحوت والمسيلة حلول مشكلة الكهرباء وقضايا أخرى



التقى محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم، بمكتبه، قيادات من السلطتين المحلية بمديريتي سيحوت والمسيلة، لمناقشة تحسين مستوى الخدمات الأساسية ووضع حلول سريعة لمشكلة الكهرباء.



وتناول اللقاء، الذي حضره الأستاذ محسن البرك رمضان عضو المجلس المحلي بالمحافظة، والأستاذ عبدالله عوض باعبده القائم باعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت، والأستاذ عبدالرحمن باعباد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المسيلة، والأستاذ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي بسيحوت، والأستاذ عبدالله بن شملان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمسيلة، مناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالخدمات العامة في مديريتي سيحوت والمسيلة، ووضع الحلول المناسبة والسريعة لمشكلة الكهرباء في أعقاب تعرض عدد من المولدات لأضرار بالغة جراء الحريق الذي شب بمحطة الكهرباء وأخرجها عن الخدمة.



واستمع المحافظ، من سلطتي سيحوت والمسيلة، إلى حجم الضرر الذي أصاب محطة التوليد بسبب الحريق، والجهود التي بذلها المهندسون بمؤسسة الكهرباء في معالجة الأعطاب والنتائج التي توصلوا إليها، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة للتغلب على الكارثة وسرعة تشغيل المحطة في أسرع وقت ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



كما أستمع المحافظ إلى أهم القضايا التي تهم المديريتين من خدمات ومشاريع تلبي تطلعات المواطنين في إطار حرصه على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات، مثمناً الجهود التي تبذلها قيادات السلطة المحلية لتوفير الاحتياجات وتحسين الخدمات.

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